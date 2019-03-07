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الصحة: توفير وسائل دعم القطاع الخاص للمشاركة بمنظومة التأمين الجديدة

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص
الصحة: توفير وسائل دعم القطاع الخاص للمشاركة بمنظومة التأمين الجديدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه عند تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة سيجرى توفير سبل الدعم المختلفة لإدخال القطاع الخاص فى المنظومة بما يخدم المريض ويساهم فى توسيع المظلة.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لــ"اليوم السابع"، إن عمليات تسجيل الأسر فى بورسعيد مستمرة على أن يكون لكل أسرة ملف طبى متكامل، مؤكدًا أن التسجيل مجانى ويحفظ حق الأسر فى الحصول على خدمة طبية متميزة .

 

وأضاف المصدر، أن العمل مستمر فى الوحدات الصحية لتجهيزها لأداء الخدمات الطبية إلى المنتفعين، مؤكدًا أن الوحدات ستكون مجهزة بكل وسائل الكشف والتشخيص وصرف العلاج .


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القطاع الخاص

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