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الصحة: الانتهاء من مسح 50 ألف طالب بالمرحلة الثانية من الكشف عن الأنيميا والتقزم

الخميس، 07 مارس 2019 01:07 م
الصحة: الانتهاء من مسح 50 ألف طالب بالمرحلة الثانية من الكشف عن الأنيميا والتقزم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية  بالمدارس والتى انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى 28 مارس الجارى، فى 11 محافظة.
 
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من فحص 3 مليون و151 ألف طالب و طالبة بمحافظات المرحلتين الاولى والثانية فى 7500 مدرسة، موضحة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادى عشر من شهر مارس، حرصا على فحص أكبر عدد من الطلاب.
 
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة  والسكان أن أعمال الفحص التى بدأت يوم 16 فبراير الماضى مستمرة على 3 مراحل تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة فى 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته  فى "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه فى أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.
 
وكشف مجاهد أن محافظة القاهرة تصدرت أعلى محافظات المرحلة الثانية بفحص 13 ألف طالب وطالبه فى 58 مدرسة، مؤكداً أن الحملة تسير بشكل جيد فى جميع المحافظات للوصول إلى المستهدف بكل محافظة.
 
يذكر أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية  وهي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبنى سويف والسويس.

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