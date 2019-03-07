الشرطة الاسكتلندية تخلى مبنى فى وسط إدنبره بسبب عبوة "مريبة"

أخلت الشرطة في اسكتلندا مبنى بوسط إدنبره اليوم الخميس بعد تلقيها بلاغا عن عبوة مريبة، وذلك بعد يوم من تفجيرها عبوة أُرسلت إلى جامعة جلاسجو.

وأُرسلت طرود بريدية تحتوي على قنابل صغيرة إلى مطاري هيثرو وسيتي في لندن ومحطة واترلو، أكثر محطات القطارات ازدحاما في العاصمة، يوم الثلاثاء. وأمس الأربعاء نفذت الشرطة تفجيرا محكوما لطرد ملغوم أُرسل إلى جامعة جلاسجو وقالت إنه مرتبط بالطرود التي أرسلت إلى لندن.

وكتبت شرطة إدنبره على تويتر "تلقينا بلاغا عن تسلم عبوة مريبة في مبنى تجاري بشارع برنسيس حوالي الساعة 12.30 ظهر اليوم".

وأضافت "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي والشرطة موجودة في الموقع لإجراء تحقيقات. سنعلن المزيد من التطورات في الوقت المناسب".