السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع النسيج الخاصة بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق شب بأحد المصانع الخاصة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين حدوث حريق داخل أحد المصانع الخاصة بالمنطقة الصناعية للغزل والنسيج بكفر الدوار، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.