السفير العراقى الجديد لدى القاهرة يصل البلاد لتسلم مهام منصبه

كتب : أحمد جمعة

وصل السفير العراقى الجديد لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمى إلى البلاد اليوم الخميس، لتسلم مهام منصبه.

وقال مصدر دبلوماسى عراقى لـ"اليوم السابع"، إن مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير حاتم تاج الدين كان فى مقدمة مستقبلى السفير العراقى أحمد نايف الدليمى.

ومن المقرر أن يقدم السفير العراقى الجديد فى القاهرة أحمد نايف الدليمى، صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية قبيل تسليم أوراق اعتماده للرئاسة المصرية.

كان مصدر دبلوماسى عراقى، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ديسمبر الماضى، إن وزارة الخارجية العراقية رشحت السفير أحمد نايف الدليمى سفيرا لبغداد فى القاهرة.

وترأس السفير أحمد نايف الدليمى الدائرة العربية فى وزارة الخارجية العراقية، وخدم فى عدد من السفارات العراقية فى الدول العربية أبرزها سفير بغداد لدى البحرين وموريتانيا.

وأنهى السفير العراقى لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، حبيب محمد هادى الصدر فترة عمله فى مصر منذ عدة أسابيع.