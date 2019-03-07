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السفارة الإسبانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة

الخميس، 07 مارس 2019 03:38 م
السفارة الإسبانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة احتفالية سفارة إسبانيا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة
كتبت: إنجى مجدى
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نظمت السفارة الإسبانية فى القاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، المقرر فى 8 مارس من كل عام، شهدت العديد من المناقشات الخاصة بجهود مصر وإسبانيا فى مجال حقوق المرأة والنهوض بها.

 

وخلال اللقاء الذى استضافه المركز الثقافى الإسبانى "معهد ثربانتيس"، الخميس، تم عرض بعض الفيديوهات التى تتناول صور تحقق المساواة بين الجنسين وشهادات بعض النساء، كما ألقت المحامية والناشطة الحقوقية، نهاد أبو القمصان، كلمة حول تجربة مشاركتها فى برامج مع الوكالة الإسبانية.

 

وقال القائم بأعمال سفارة أسبانيا، بابلو باربارا، إن الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، يذكرنا جميعا بالحاجة إلى استمرار النضال من أجل المساواة ومن اجل حقوق المرأة. وتحدث باربارا، فى كلمته، حول تاريخ النضال من أجل حقوق المرأة حيث توفيت 130 إمرأة فى نيويورك، فى 8 مارس 1908، أثناء الاحتجاج على عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجور وظرروف العمل.

 

وأشار إلى تأسيس المساواة بين الرجل والمرأة دستوريا عام 1978، حيث شهدت البلاد نهوضا هائلا بحقوق ودور المرأة منذ ذلك الحين. وأشار إلى التعاون بين الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والحكومة المصرية والمجتمع المدنى لتنفيذ إجراءات محددة لصالح التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، فضلا عن الحماية الاجتماعية، مثل مشاريع مكافحة العنف ضد المرأة والزواج المبكر.


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سفارة إسبانيا

اليوم العالمى للمرأة

مصر وإسبانيا

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