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السفارة الأمريكية تهنئ "ماما ماجى" لفوزها بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة

الخميس، 07 مارس 2019 02:37 م
السفارة الأمريكية تهنئ "ماما ماجى" لفوزها بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة ماما ماجى
كتبت: إنجى مجدى
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هنأت سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة ماجدة جبران، المعروفة أيضا باسم ماما ماجى، التى ستتسلم جائزة المرأة الدولية الشجاعة من وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، فى العاصمة واشنطن اليوم الخميس.

 

وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان، الخميس، إن ماما ماجى تجسد نموذجا للشجاعة والقيادة المنشودة للإرتقاء بالأشخاص الأقل حظا، ودعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز وضع المرأة فى مصر. وتعد ماما ماجى أول امرأة مصريه تحصل على هذه الجائزة.

 

وتأتى الجائزة تكريما لتفانى ماما ماجى فى تحسين حياة عشرات الآلاف من الأطفال الفقراء فى مصر، حيث أسست منظمة "ستيفن تشلدرن" غير الحكومية لخدمة ورعاية الأطفال الأقل حظا من جميع الخلفيات فى حى المقطم، من خلال توفير الطعام، والملابس، والتعليم المجاني، والتوجيه، فضلا عن توفير التدريب المهنى للراشدين. ومن خلال فروعها التى تمتد الآن فى جميع محافظات مصر تقريبا، ينتشر أكثر من 2000 متطوع تابعين لستيفن تشلدرن لتقديم الدعم والمشورة وتقديم البطانيات والوجبات وتسهيل العلاج الطبى.

 

ومن خلال أكثر من 100 مركز تعليمى مجتمعى أسسته منظمة ستيفن تشلدرن، يتلقى الأطفال تعليم أساسى مجانى ويحضر الكبار دروسا لمحو الأمية، مما يمنحهم الأدوات التى يحتاجونها لكسب معيشتهم وإخراج أنفسهم من الفقر.

 

وقال البيان إن جهود ماما ماجى تتوافق مع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتى تهدف إلى تعزيز ودعم اقتصاد متنامى، ومواطنين أصحاء ومتعلمين، ولذا تفخر السفارة الأمريكية بعرض إنجازات ماما ماجى.

 

فى عامها الثالث عشر، تمنح الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتى أظهرن شجاعة وقيادة اسثنائيه فى دعم ونشر السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الرغم مما يكتنفه ذلك فى أغلب الأحيان كم مخاطرة شخصية و تضحية. 


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