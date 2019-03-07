"الزراعة": ذبح 11,751 رأسا من الماشية داخل المجازر المعتمدة

قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة الى الهيئة بشان التفتيش على اللحوم ومن خلال الرقابة المشددة على اسواق ومحلات بيع االلحوم والدواجن ، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم المخالفة بلغت كميتها (3199) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم ( 38) محضـــر فى الفترة من 2الشهر الماضى 3 من شهر مارس الجارى .

وأضاف التقرى ،أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى قامت ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل.

وأظهرت التقارير الواردة من المديرية، أن اجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (11,751) رأس من الماشية داخل المجازر المعتمدة فى نطاق المحافظة ، وبلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (563,380) طائرا داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية،أن الهيئة تبذل جهدا للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات والجهات المعاونة .