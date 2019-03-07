video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ620 ألف طن

الخميس، 07 مارس 2019 12:19 ص
"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ620 ألف طن برتقال - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، تشديد إجراءاتها على جميع صادرات الخضر والفاكهة، لضمان زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مع بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة للموسم الجديد، ارتفعت صادرات الموالح إلى 620 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير.

 

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءً مشددًا على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أعلنت عن عدة إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 

وحذرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الشركات المصدر من استخدام أختام بخلاف الأختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، والأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، وهذه الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة: منظومة الشباك تسهل إجراءات الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية

وزارة الزراعة

صادرات الموالح

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى

صادرات الخضر والفاكهة

الصادرات المصريه




لا تفوتك
دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة