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الحبس سنتين للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور

الخميس، 07 مارس 2019 12:57 م
الحبس سنتين للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد عمر بالحبس سنتين، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد عمر، تهمة ضرب المجنى عليه "مصطفى محمد" باستخدام سلاح أبيض "سنجة" على يده اليمنى بأن وجه له عدة ضربات، فأحدثت له الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لعاهة مستديمة يستحيل زوالها بنسبة 20%، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض بدون تصريح.
 
 

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