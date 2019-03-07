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التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

الخميس، 07 مارس 2019 09:01 م
التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى مؤتمر الشباب -أرشيفية
كتب محمد الجالى
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تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، في الفترة من (16- 18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويهتم الملتقى، بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يناقش المشاركون فيه موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار في إفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والأفريقي، وكذلك تعقد ورشة عمل عن "تنمية منطقة الساحل"، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح؟"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء، كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وتم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى في عاصمة الشباب الإفريقى "أسوان" حتى 25 فبراير 2019، ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.


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