التموين: 1700 مواطن يمتلكون سيارات BMW ويصرفون المقررات التموينية الشهرية

كتب أحمد سامح

قال اللواء عمر مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك 1700 مواطن يمتلكون سيارات BMW ورغم ذلك يصرفون المقررات التموينية الشهرية، موضحا: أن إجمالي عدد المواطنين الذين يحصلون على التموين ويمتلكون سيارات فارهة 8 ألاف شخص.

وأضاف مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان من ضمن الـ 8 ألاف الذين يمتلكون سيارات فارهة، يمتلك 1600 شخص سيارة مرسيدس، 2600 شخص فولكس واجن، و1400 شخص يمتلكون سيارات جيب و فرد واحد يمتلك سيارة هامر ويصرف بطاقة التموين.