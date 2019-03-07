التموين: صرف دعم لأسرة المتوفى 3 أشهر..وغرامة حال عدم الإبلاغ عن الوفاة

كتب إبراهيم حسان

قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الوزارة تسمح بصرف التموين لأسرة المتوفى لمدة 3 أشهر، في حال إبلاغ الأسرة بوفاته خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة.

وأضاف مدكور خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إذا استمرت الأسرة في صرف تموين الشخص المتوفى بعد 3 شهور دون الإبلاغ يتم توقيع غرامة بقيمة ما تم صرفه من تاريخ الوفاة».

وأكد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن الوزارة لا تحذف الشخص المتوفى من منظومة الدعم إلا بعد التأكد التام من ذلك، قائلًا: "يتم الحذف عن طريق الربط الحكومي وهذا يأخذ وقت طويل يصل لشهر".