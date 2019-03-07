video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تعقد ورشة عمل حول تطوير مناهج الحضانات

الخميس، 07 مارس 2019 01:00 م
التضامن تعقد ورشة عمل حول تطوير مناهج الحضانات جانب من ورشة عمل لمناقشة منهج بناء قدرات الإدارة التنفيذية فى الحضانات
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
نظمت وزارة التضامن أول ورشة عمل لمناقشة المنهج الخاص ببناء قدرات الإدارة التنفيذية فى الحضانات، تحت رعاية غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
 
 شارك فى أعمال الورشة 7 جمعيات أهلية خبيرة فى مجال الطفولة المبكرة ومديرى الحضانات الخاصة، فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى يهدف لإتاحة  خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية من "0-4" بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل ويتيح للطفل المصرى النمو العقلى والوجدانى حيث خصصت  الوزارة 250 مليون جنية لتطوير الحضانات كمرحلة أولى.
 
وقالت  سحر مشهور، مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة حريصة على وضع منهج  معتمد يتم تنفيذه فى الحضانات بعد الحصول على التعديلات والاقتراحات من الجمعيات الأهلية الخبيرة فى مجال الطفولة المبكرة  ثم يتم طرح المنهج لاختبارجودته  من حيث المحتوى وتناسب المدة الزمنية للأنشطة لافتة إلى أن التغيير يحتاج لإرادة قبل الإدارة الفاعلة، كما أن المنهج الموحد ينقسم إلى جزئين رئيسيين هم الإدارة الفعالة وهذا الجزء خاص بإدارة الحضانة والجمعية الأهلية، والجزء التاني الحقيبة التربوية لنواتج التعلم والتطور والنمو وهو خاص بالميسرات وفريق العمل بدار الحضانة.
 
الجدير بالذكر أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الهامة التى ستعمل عليها الوزارة هذا العام  لتغطية العجز في الحضانات والذي وصلت نسبته إلى ما يقرب من 80% على مستوى محافظات مصر، كما تعمل الوزارة على تشجيع إقامة الحضانات من خلال إتاحة  قروضا بفائدة مخفضة من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أن الحضانات تعد من المشروعات الهامة التي تعتبر مدخلا لرعاية الأسرة و يتم من خلالها تدريب وتوعية الأمهات والميسرات ، بالإضافة إلى ذلك يتم  تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدي للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال بالإضافة إلى تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة فيما يتعلق بالممارسات المهنية والتربوية لمقدمى الخدمة ورفع مستوى الكفاءة الإدارية بها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "تضامن الأقصر" تعلن تقديم الدعم لسيدة تعمل صانعة أقفاص منذ 20 عامًا

"التضامن" تبدأ صرف معاشات مارس المحولة إلى البنوك الأحد

التضامن

ورشة عمل

مناهج الحضانات




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة