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"الإعلاميين الأفارقة": قناة السويس والعاصمة الإدارية مفخرة لمصر وإفريقيا

الخميس، 07 مارس 2019 06:23 م
"الإعلاميين الأفارقة": قناة السويس والعاصمة الإدارية مفخرة لمصر وإفريقيا
كتب محمد السيد
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شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية العشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية، تحت شعار "أخوّة واتحاد"، والتى نظمها  مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

 

شارك فى الحفل أحمد سليم، أمين عام المجلس والمستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس .

 

وعبرالإعلاميين الأفارقة عن مدى سعادتهم  وفخرهم بحضور تلك الدورة التدريبية ،مؤكدين  مدى الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال ذلك البرنامج التدريبي ،ومشيدين بعظمة وحضارة الشعب المصري الجليل فيما أستطاعوا أن يقومون به من إنجازات كتوسعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكد الإعلاميين الأفارقة أن تلك الإنجازات تعد مفخرة لمصر وإفريقيا وأنها تحيى روح الأمل فى نفوس أبناء القارة الإفريقية، مضيفين:" مصر قادرة بأبنائها المخلصين على أن تحقق نجاحات وطفرة تنموية فى إفريقيا، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان منبراً وصوتاً للإعلاميين الأفارقة".

 

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الإعلاميين الأفارقة (4)

 

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الإعلاميين الأفارقة (5)

 

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الإعلاميين الأفارقة (6)

 

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