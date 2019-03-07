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الإعدام لمبيض محارة والمؤبد لقهوجى متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية

الخميس، 07 مارس 2019 12:02 م
الإعدام لمبيض محارة والمؤبد لقهوجى متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية اعدام
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، بالإعدام لمبيض محارة، وإنقضاء الدعوة للمتهم الثانى بوفاته، والمؤبد للمتهم الثالث، فى واقعة مقتل مواطن لسرقة سيارته بمشتول السوق.
 
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق .
 
 
تعود أحداث القضية، رقم 1302 لسنة 2012، لشهر مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، ببلاغ بوصول"إيهاب غ ع" عامل للمستشفي العام بمشتول السوق جثة هامدة.
 
 
وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد نوفل معاون مباحث مركز شرطة مشتول السوق، قيام كل من " محمد عيد عبد القادر" 23 سنة مبيض محارة مقيم المطرية القاهرة، و" وليد السيد ابراهيم " 28 سنة  ترزي مقيم السنبلاوين الدقهلية، و"  علاء عصام مصطفي" 22 سنة قهوجي مقيم طنطا، بإعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته السيارة رقم "ج ل ف 716" ربع نقل مصر بهدف السرقة، وقاموا بقتله عندما قاومهم، تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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