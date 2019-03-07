الإعدام شنقا لشاب والمؤبد لصديقه لذبحهما شابين بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها اليوم، بالإعدام شنقا لشاب والمؤبد لصديقه،بقرية المنير مركز مشتول السوق، لقيامهما بذبح شابين فى جريمة شرف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية، عندما اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور علي كل من "م رع إ " 19 سنة وصديقه "م ن م س" 19 سنة، مقيمان قرية المنير، دائرة مشتول السوق جثتين أثر إصابتهما بجروح قطعية، وإصابات وطعنات متفرقة.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وضم كل من النقيب محمد فؤاد رئيس مباحث مشتول السوق، ومعاونه النقيب محمود الشاهد، برئاسة المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والرائد رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبتوجيهات العميد عمرو عبد الرءوف رئيس مباحث المديرية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي.

وأسفرت التحريات، عن قيام " محمد ر ع " 18 سنة حلاق مقيم المنير، وصديقه " محمد ن ال " 17 سنة عاطل، مقيمين قرية المنير، بإستدراج المجني عليه الأول إلي مكان بعيد عن السكان، لمقابلته وأثناء حضور المجني عليه كان برفقته صديقه، فقام المتهمان بطعنهما عدة طعنات متفرقة بالرقبة وجميع أنحاء الجسم.

وأضافات التحقيقات، أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات، أنه قام بمساعدة الحلاق في قتل الشابين، بسبب قيام المجني عليه الأول بإقامة علاقة مع شقيقته، وحديث شباب القرية عن علاقته معاها، وأستخدم المتهمان في تنفيذ الجريمة سلاح أبيض عبارة عن خنجرين، وتمكن ضباط فريق البحث من تكثيف التحريات، وتم التوصل للمتهم الأول الحلاق، وتم ضبطه مختبئا بأحد الأماكن بلبيس، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات.