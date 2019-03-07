video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان الاجتماعى: الحكومة وافقت على إعادة العمل بمبادرة البنك المركزى لدعم الفائدة

الخميس، 07 مارس 2019 11:43 ص
الإسكان الاجتماعى: الحكومة وافقت على إعادة العمل بمبادرة البنك المركزى لدعم الفائدة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم والتمويل العقارى
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إنه تم الموافقة على العمل مرة أخرى بمبادرة البنك المركزى لوحدات الإسكان الاجتماعى لدعم الفائدة، بعد توقفها من قبل البنك المركزى.
 
وأضافت "عبد الحميد"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن نسبة 75% من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى لم يتخطوا سن الـ40 عام.
 
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن هناك نحو 19 بنك وشركة تمويل تعمل لخدمة مشروع الإسكان الإجتماعى، لافتة إلى أن وزارة الإسكان تسعى للسيطرة على الإسكان غير الرسمى.
 
وأكدت مى عبد الحميد، أن مشروع الإسكان الاجتماعي شهد تعاونا كبيرا من قبل عدد من الجهات الرسمية فى الدولة منها وزارات وهيئات حكومية، موضحة أن الوزارة تعد حاليا دراسة للإسكان، وبناء على هذه الدراسة سيتم بناء سياسة الطروحات .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: القطاع العقارى يساهم بنسبة 22 % من الناتج المحلى

وزير الإسكان: 70% من الحاصلين على إسكان اجتماعى دخلهم من 1000 لـ2000 جنيه

وزير الإسكان: المشروع القومى للطرق هدفه خدمة مخطط زيادة الرقعة العمرانية

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

مى عبد الحميد




لا تفوتك
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة