الأزهر: وحدة لم الشمل الأسرى تدخلت فى 1453 حالة تم التصالح فى 970 منها

كتب لؤى على

دشن الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "أسرة مستقرة تساوى مجتمع آمن" الذى ينفذه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يعد استكمالا لجهود "وحدة لم الشمل" التى وجه الإمام الأكبر بإطلاقها فى السادس عشر من أبريل من العام الماضى، وتدخلت لحل 1250 حالة نزاع أسرى فى مختلف محافظات مصر، حيث انتهت 900 منها بالتصالح، معربا عن أمله فى أن تزيد نسب حل النزاعات فى ظل إطلاق هذا البرنامج لما يقدمه من جهود توعوية وعملية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.

وأضاف وكيل الأزهر أن حل الخلافات الأسرية يساهم فى تعزيز الاستقرار المجتمعى، مشيرا إلى أن رأب الصدع بين الأسر المتنازعة أمر يرضى الله –تعالى- ويقوى الكيان المجتمعى، ويعمل على زيادة تماسك الأسرة وترابطها، لافتًا إلى أن وزارة التضامن طلبت توقيع بروتوكول مع وحدة لم الشمل، نظرًا لما تقوم به الوحدة من مجهودات فى مواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

ويهدف برنامج "أسرة مستقرة تساوى مجتمع آمن" إلى تعزيز استقرار المجتمع المصىرى من خلال التوعية المجتمعية السليمة، ومواجهة ظاهرة التفكك الأسرى، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه.

من جانبه قال الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الفتوى الإلكترونية، ان وحدة لمّ الشمل التي تمّ إطلاقها قامت بالتدخل في عدد كبير من حالات الطلاق والتفكك الاسري ، منها ما كان ماثلاً أمام المحاكم ومنها قضايا تم الطلاق فيها بالفعل، ومنها قضايا المواريث ، تدخلت وحدة لم الشمل للم شمل هذه الأسر وذلك حرصاً من الأزهر الشريف على سلامة البنيان الاجتماعي للأسرة المصرية التي تُعد نواة المجتمع ومحور ارتكازه.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، تستقبل الوحدة اتصالات الجمهور على الخط الساخن (19906) على مدار اليوم من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصراً خلال أيام الأسبوع، وتُملأ استمارة أعدتها الوحدة تسجل فيها جميع البيانات المتعلقة بالمشكلة، يتم فيها كتابة نبذة عن المشكلة وأسبابها ونوعها سواء كانت (خلافات أسرية ،أو مالية، أو قطيعة رحم)، وموعد ومكان الجلسة.

وتابع: يقوم فريق من الأعضاء في مركز الأزهر العالمى للفتوى بوضع عدد من التصوّرات لحل المشكلة فتكون البدائل متاحة لدى أعضاء اللجنة المكلفة بحل المشكلة ميدانيًا، مضيفا أعدت الوحدة توزيعاً جغرافياً على مستوى الجمهورية، يسمح بلمّ شمل 250 أسرة يوميًا؛ حتى تتمكن الوحدة من السيطرة على نسب الطلاق ؛ للحفاظ على الأسرة المصرية ، والعمل كفريق واحد على مستوى الجمهورية من خلال المقرّ الرّئيسى للوحدة فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وعن المحافظات التى تم النزول إليها: تم النزول والتوجه ميدانياً إلى جميع محافظات الجمهورية ، ماعدا محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء، والوادى الجديد، وعن العدد الإجمالى للقضايا التى تم النزول إليها من قبل أعضاء وحدة لمّ الشمل فى الفترة من 16/4/2018م إلى 31/12/2018م وصل العدد (1250) ومن 1/1/2019م حتى اليوم5/3/2019م وقد وصل العدد إلى (1453) حالة تم التصالح فى عدد (970) حالة.

وعن عدد القضايا التى يتم بحثها خلال شهر مارس 2019م عدد (200) قضية، وذلك لوضع حلول لهذه القضايا قبل النزول إليها، موضحا أن جميع الحالات التي يتم بحثها والنزول للم شملها ما بين طلاق، ونزاع أمام المحاكم على النفقة، وقائمة المنقولات والرؤية والحضانة، وكذلك قضايا الخلع وحالات المواريث والنزاعات المالية ،والتشاجر وقطيعة الرحم.