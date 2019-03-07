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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الخميس، 07 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 19

دمنهور 11       19

الإسكندرية 08 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 17

السلوم 09 18

سيوة 08         19

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعلية 08 21

السويس 10 20

العريش 11       18

رفح 10 18     

رأس سدر 12    21

نخل 06 19

نويبع 14         24

طابا 11 20

كاترين 02 16

الطور 14         25

شرم الشيخ 14 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 12 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 23

سوهاج 08 24

قنا 08 25

الأقصر 10 26

أسوان 10 27

أبوسمبل 11 26

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 13 26

أبو رماد 13 25

رأس حدربة 14 24

حلايب 15 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 32

المدينة 13        25

الرياض 09       22

المنامة 17         22

أبوظبي 17       24

الدوحة 16       24

الكويت 10      24

دمشق 01        17

بيروت 11        17

عمان 04 14

القدس 06 14

غزة 11 18

بغداد 08         22

مسقط 20       29

صنعاء 09        25

الخرطوم 17       32

طرابلس 13 22

تونس 11 24

الجزائر 09 16

الرباط 08 16

نواكشوط 17 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03        12

اسطنبول 07     15

إسلام آباد 09    29

نيودلهى 12 26

جاكرتا 24       30

بكين -01 13

كوالامبور 24    33

طوكيو 04        10

أثينا 09 19

روما 10 20

باريس 04        11

مدريد 04        13

برلين 07 16

لندن 04 10

مونتريال -17 -08

موسكو -05 -02

نيويورك -05 -01

واشنطن -02 05


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