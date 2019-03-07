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الخميس، 07 مارس 2019 02:37 م
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افتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية سلامون فى سوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 01:15 م
افتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية سلامون فى سوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تشهد محافظة سوهاج اليوم الخميس، افتتاح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، مشروع الصرف الصحى بقرية سلامون بقيمة 50 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، أن إجمالى عدد الوصلات بالمشروع بلغ 2725 وصلة وتخدم المحطة أكثر من 25 ألف نسمة تقريبا من سكان قرية سلامون بطما، وتأتى مكونات المشروع عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية.


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