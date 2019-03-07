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اعترافات قاتل مدرس السلام: تخلصت منه عشان أسرق "التوك توك"

الخميس، 07 مارس 2019 12:05 ص
اعترافات قاتل مدرس السلام: تخلصت منه عشان أسرق "التوك توك" قاتل بالسلام يخلص من مدرس ليسرق التوك توك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة السلام، لأقوال "كريم.ز"، المتهم بقتل مدرس فى منطقة النهضة بالسلام، اعترف بارتكاب الجريمة لسرقة "التوك توك" الخاص به.

 

وكانت أمرت النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مدرس بالسلام لسرقة "التوك توك" الخاص بِه.

 

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم وحررت المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر بمنطقة النهضة.

وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى "مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة "التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثه "مسعود.مسائق "توكتوك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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