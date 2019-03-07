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الخميس، 07 مارس 2019 04:30 ص
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استشهاد فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الخميس، 07 مارس 2019 04:03 ص
استشهاد فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات الأنباء
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استشهد فتى فلسطينى نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته بمظاهرات نظمت اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور أشرف القدرة فى تصريح صحفى إن الفتى سيف الدين أبوزيد (15 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التى أصيب بها شرقى مدينة غزة.

وكان القدرة قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين بالمظاهرات الليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 

 


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