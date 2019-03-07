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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

الخميس، 07 مارس 2019 02:55 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 232 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.51%، والعرب على 9.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.93%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 16.95 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بقيمة 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% عند مستوى 18975 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
 

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