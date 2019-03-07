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فى لقاءات اليوم الثانى لبورصة برلين للسياحة..

اتحاد الشركات الألمانية DRV لوزيرة السياحة: السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

الخميس، 07 مارس 2019 03:19 م
اتحاد الشركات الألمانية DRV لوزيرة السياحة: السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في برلين
كتبت – آمال رسلان
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اليوم السابع بلس

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اليوم، الخميس، عدداً من اللقاءات المهنية الهامة، استهلتها بلقاء مع نوربرت فيبج، رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DR، وذلك خلال اليوم الثانى لبورصة برلين السياحية،ITB  التى تستمر فعالياتها حتى 10مارس فى العاصمة الألمانية برلين.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة، إلى أن الوزيرة بدأت الاجتماع بالحديث عن المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة لمصر، خاصة من السوق الألمانية التى تعد من الأسواق السياحية المهامة بالنسبة للسياحة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة سيكون له دور كبير فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وأن هدفها كوزيرة سياحة أن يكون فى كل بيت فرد يعمل بقطاع السياحة.

وتحدثت الوزيرة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير "GEM 2020” الذى يعد أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية الدولية لمصر، مشيرة إلى أنه سيقدم تجربة جديدة للسائح فى مصر، بالإضافة إلى موقعه بجانب مطار سفنكس مما سيساهم فى تشجيع رحلات اليوم الواحد لقربه من المناطق السياحية والاثرية، كما أن المطار سيعطى لشركات السياحة فرصا جديدة لتنويع برامجها السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى.

من جانبه أكد نوربرت فيبج، رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية  DRV إقبال الشعب الألمانى على زيارة مصر، مشيدا بارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد إقبالا كبيرا من الألمان على زيارة مصر.

وأوضح فيبج، أن السائح الألمانى شغوف بزيارة المقاصد السياحية المصرية، خاصة فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، مشيرا إلى زيادة اهتمام السائحين الألمان بالرحلات النيلية.


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