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إغلاق محطات مياه الشرب بملوى فى المنيا بسبب بقعة زيت بالنيل

الخميس، 07 مارس 2019 02:40 م
إغلاق محطات مياه الشرب بملوى فى المنيا بسبب بقعة زيت بالنيل بقعه زيت -أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات
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أغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الخميس، جميع مآخد ومداخل محطات مياه الشرب بمركز ملوى، لوصول بقعة "زيت" متفرقة بمياه نهر النيل المارة على المركز، والقادمة من محافظة أسيوط، كإجراء احترازى لحين مرور بقعة الزيت حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بالمنيا واللواء عصام عبد الغنى، رئيس مجلس ومدينة ملوى، ومؤمن صلاح رئيس الوحدة الوحدة المحلية لقرية المعصرة، بالإضافة إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى، تحت إشراف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو ذلك من الناحية البيئية للحد من تلوث مياه الشرب بهذه المنطقة.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا قد أعلنت بدء الإجراءات الاحترازية، لمواجهة "بقعة زيت" قادمة من محافظة أسيوط.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أهالى المحافظة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب تحسبًا لانقطاع المياه لحين الانتهاء من التعامل مع البقعة وإعادة تشغيل المحطات مرة أخرى.


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