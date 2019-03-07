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إطلاق نار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بالطريق الدائرى بالجيزة

الخميس، 07 مارس 2019 09:56 ص
إطلاق نار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بالطريق الدائرى بالجيزة قوات الامن
كتب محمود عبد الراضى - سمير حسنى
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الارهاب

الطريق الدائرى

الجيزة




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