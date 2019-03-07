الرئيسية أخبار عاجلة إطلاق نار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بالطريق الدائرى بالجيزة الخميس، 07 مارس 2019 09:56 ص قوات الامن كتب محمود عبد الراضى - سمير حسنى إضافة تعليق أكدت مصادر أمنية حدوث تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بالطريق الدائرى بالجيزة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو وصور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية.. عروض لضباط المفرقعات على التعامل مع المتفجرات.. والدفاع المدنى يظهر كفاءة كبيرة فى إخماد الحرائق.. وقوات الإنقاذ تنتشل الضحايا من أسفل العقارات الارهاب الطريق الدائرى الجيزة رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة "لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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