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إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

الخميس، 07 مارس 2019 11:41 ص
إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية
كتبت أمل علام
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أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس احتفالية بمناسبة إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بمصر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بحضور  الدكتور محمد بيومى مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتور علاء عيد مدير قطاع الطب الوقائى ،والدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للمتابعة والرقابة، والدكتور عبد الحكم محمود رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية. 
 
من جانبه قال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للمتابعة والرقابة، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،إن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى تهيئة المناخ الملائم وتوفير كل الإمكانيات لرفع مستوى الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق وجدنا أنه لابد من التصدي لظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التي أصبحت مشكلة لجميع دول العالم ،ولا نفرق بين دولة وأخرى ولذا ،وجب علينا توحيد  كل الجهود الممكنة للاستجابة والتصدى لها.
 
وأضاف أن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد فعالية الوقاية من مجموعة من حالات العدوى التى تتزايد باستمرار ،ونجاح علاجها ،فعلى سبيل المثال ،يتعرض نجاح العمليات الجراحية الرئيسية والمعالجة الكيميائية للسرطان للخطر دون توفير مضادات حيوية ناجحة، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية المقدمة إلى المرضى المصابين بحالات عدوى مقاومة المضادات الحيوية مقارنة بتكاليف رعاية المرضى المصابين بحالات عدوى غير مقاومة ،بسبب استغراق المرضى لمدة أطول وإجراء اختبارات إضافية واستخدام أدوية أكثر تكلفة فضلا عن زيادة معدلات الوفيات.
 
وقال أنه من هذا المنطلق فان تواجدنا معا هنا يمثل استجابة مصر بكافة وزارتها وهيئاتها، ومراكزها البحثية ،لهذه المشكلة الخطيرة لضمان استمرار نجاح العلاج ،والوقاية من الأمراض المعدية لأطول فترة ممكنة، بواسطة أدوية فعالة ومأمونة ومضمونة الجودة تستعمل على نحو مسئول وتتاح لكل من يحتاج إليها.
وأضاف إن أهمية الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تأتى كإستراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بتلك الظاهرة، كما تهدف إلى تشجيع البحث العلمى فى مجال تصنيع وابتكار المضادات الحيوية.
 
وأكد أنه لا يسعنا إلا إن نتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية، على التعاون المستمر والدعم المتواصل لأنشطة وزارة الصحة والسكان كشريك أساسى فى الانجازات المحققة فى القطاع الصحى الذى يشهد أولوية قصوى لدى القيادة السياسية حاليا، ونتطلع جميعا أن تؤتى هذه الخطة ثمارها فى مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
 
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (2)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (2)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (3)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (3)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (4)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (4)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (5)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (5)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (6)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (6)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (7)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (7)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (8)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (8)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (9)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (9)

جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (1)
جانب من احتفالية إطلاق الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (1)

 


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الحملة القومية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية

منظمة الصحة العالمية

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اطلاق الحملة القومية

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية




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