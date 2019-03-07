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إحالة 29 موظفاً للتحقيق وأخرين للنيابة العامة بكفر الشيخ لإهدار المال العام

الخميس، 07 مارس 2019 05:58 م
إحالة 29 موظفاً للتحقيق وأخرين للنيابة العامة بكفر الشيخ لإهدار المال العام الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ،
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إحالة 29 موظفاً للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل ، وضمت قائمة المحالين  8أطباء وصيادلة بالوحدة الصحية بقرية السرايا ، و 8 موظفين بالوحدة المحلية لقرية الكفر الجديد  و12 موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم .

كما قرر محافظ كفرالشيخ، إحالة جهاز الاشراف على أعمال رفع كفاءة الورشة المركزية،ومقاول الأعمال  للنيابة العامة للتحقيق،لتنفيذ أعمال رفع كفاءة الورشة المركزية وانشاء المغسلة ووحدة كشف الأعطال والمبنى الإدارى الجديد والسور الخارجى، على الورق وعدم مطابقة الأعمال على أرض الواقع، مما يعد اهداراً للمال العام .


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