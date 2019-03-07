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الخميس، 07 مارس 2019 12:20 م
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إحالة أوراق عامل قتل مواطنة بغرض سرقتها بالجمالية لفضيلة المفتى

الخميس، 07 مارس 2019 12:08 م
إحالة أوراق عامل قتل مواطنة بغرض سرقتها بالجمالية لفضيلة المفتى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، فى اتهامه بقتل مواطنة بالجمالية.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبوالفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ن" وآخرين،  بقتل المجني عليها "حليمة. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها ونفاذا لذلك الغرض قاموا بمراقبتها ثم توجهوا إلى مسكنها، وقام المتهم بتكميم فمها وجثم فوقها حال نومها وسددوا لها عدة طعنات بالبطن والصدر، فأحدثوا إصابتها التي أودت بحياتها ثم قاموا بسرقة ممتلكاتها والمبلغ النقدي المملوك لها.
 
 

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