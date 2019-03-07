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إجراء الاختبار الإلكترونى الموحد "E-Exam" بجامعة الفيوم

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 م
إجراء الاختبار الإلكترونى الموحد "E-Exam" بجامعة الفيوم جانب من الاختبارات
الفيوم - رباب الجالى
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شهدت جامعة الفيوم، الاختبار الإلكترونى الموحد E-Exam، لطلبة الفرقة السادسة من كلية الطب بالجامعة اليوم الخميس بمعامل الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور هالة شاهين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور حلمى البندارى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة والدكتور مسعود إسماعيل المدير التنفيذى للمعلومات والدكتورة رانيا أبوالسعود مدير البنية الأساسية لشبكة المعلومات.

وأوضح الدكتور أشرف رحيل، أن كلية الطب جامعة الفيوم تشارك فى الاختبار الإلكترونى الموحد E-Exam والذى يتم على مستوى الجامعات المصرية بمشاركة 100 طالب وطالبة من الفرقة السادسة بالكلية، مشيرًا إلى أن مشروع الاختبارات الإلكترونية فى الجامعات يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات فى مصر، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية خصوصًا خريجى كليات الطب بما يواكب مستويات نظرائهم بالجامعات العالمية.

وأكدت الدكتور هالة شاهين، أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبى، لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتى التعليم العالى والصحة والجامعات فى هذا الشأن، بهدف تقنين إجراءات تلك الاختبارات.

وأضافت أنه سيتم منح الـ100 طالب الأوائل على مستوى كليات الطب المشاركة فى الاختبار المعرفى الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.

ومن المقرر أن يجرى الاختبار الموحد بمشاركة نحو 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجامعات المصرية تشمل 18 كلية طب حكومية و2 كلية طب خاصة و1 كلية طب القوات المسلحة بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وقناة السويس والمنصورة وطنطا وبنها وجنوب الوادى وسوهاج وبنى سويف وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية والزقازيق والمنوفية وأسوان والفيوم وبورسعيد و6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة، وهو ما يمثل 10% من إجمالى عدد طلاب كليات الطب.


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