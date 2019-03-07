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الخميس، 07 مارس 2019 07:19 م
خالد صلاح
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إثيوبيا تناشد المجتمع الدولى لتوفير مساعدات إنسانية بـ1.3 مليار دولار

الخميس، 07 مارس 2019 06:18 م
إثيوبيا تناشد المجتمع الدولى لتوفير مساعدات إنسانية بـ1.3 مليار دولار أديس ابابا
أ ش أ
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ناشدت إثيوبيا المجتمع الدولي بتوفير نحو 1.3 مليار دولار لمساعدة نحو 8.3 مليون نازح بسبب الصراع العرقي وأيضًا المعرضين للصدمات المناخية والأمراض.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن ميتكو كاسا رئيس وكالة مكافحة الكوارث في إثيوبيا، اليوم الخميس، قوله إن نحو 8 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة أو مساعدات نقدية.

وأشار إلى أن عدد النازحين داخليًا في البلاد تضاعف تقريبًا في العام الماضي ما نتج عنه الحاجة العاجلة إلى المساعدات العام الجاري.


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