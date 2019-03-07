أمن القاهرة يضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل 3 سيارات بمنطقة المعادى

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل 3 سيارات بمنطقة المعادى، بعد قيام تشكيل عصابى بتهريبها من الساحل الشمالى.

وكانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، حول قيام 3 عناصر إجرامية خطرة كونوا، فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد، وترويجه بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وتم ضبطهم وتبين إتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة ومحكوم عليه فى قضيتى " تبديد ، سلاح "، وأخر محكوم عليه بالسجن عشر سنوات فى قضية مخدرات) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم اثناء، تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، مستقلين ثلاثة سيارات وبحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو من الحشيش ، ومبالغ مالية ، و 3 هواتف محمولة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.