أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 7-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.

شمال إفريقيا قالت البورصة المصرية، إن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى تمهيداً للشطب، بلغت 18.20 مليون سهم. قالت البورصة المصرية، إن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى تمهيداً للشطب، بلغت 18.20 مليون سهم.

جاء ذلك فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المنعقدة فى سبتمبر2017، والمتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطباً اختيارياً.

الرقابة المالية وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للأعمال المدنية من 36.6 مليون جنيه إلى 54.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 18.3 مليون جنيه موزعة على عدد 3.7 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد بواقع عدد واحد سهم لكل اثنين سهم ممولة من أرباح العام المالى والظاهرة فى القوائم المالية فى 31/12/2018. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للأعمال المدنية من 36.6 مليون جنيه إلى 54.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 18.3 مليون جنيه موزعة على عدد 3.7 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد بواقع عدد واحد سهم لكل اثنين سهم ممولة من أرباح العام المالى والظاهرة فى القوائم المالية فى 31/12/2018.

البورصة تربح 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.51%، والعرب على 9.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 16.95 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بقيمة 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% عند مستوى 18975 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.