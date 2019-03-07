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"آى فاينانس": تكريم الشركة فى BT100 يعكس الثقة فى الأداء ودعمنا لـ"الشراكة"

الخميس، 07 مارس 2019 02:56 م
"آى فاينانس": تكريم الشركة فى BT100 يعكس الثقة فى الأداء ودعمنا لـ"الشراكة" إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة أي فاينانس
كتب - أحمد يعقوب
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فازت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "أى فاينانس" الشركة المصرية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية بجائزة الشركة الأفضل أداءً فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر لعام 2018 خلال الدورة السادسة عشر من "حفل توزيع جوائز BT100” التي تنظمها مجلة Business Today، فى احتفالية حضرها لفيف من الوزراء ورجال المال والأعمال، حيث تسلم الجائزة، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة أى فاينانس.

 

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 إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس

شهدت الاحتفالية التي حضرها نخبة من الوزراء منهم المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الذي حضر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارإضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال البارزين والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.

 

وخلال الحفل تم الإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد ومجتمع الأعمال المصري لعام 2018، والتي تم اختيارها وفقا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقيم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق وذلك بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية.

 

وأعرب  إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آى فاينانس، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة التى تسلمها من وزير التجارة والصناعة  لم تأت من فراغ لكنها تعكس الثقة التى تتمتع بها أى فاينانس فى السوق المصرى، وتعكس أيضا النجاح الذى حققته الشركة على مدار 11 عاما الماضية فى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

وأضاف أننا نفخر بأننا جزء من الحكومة حيث تمثل أي فاينانس الذراع التكنولوجي لوزارة المالية ، حيث نجحت آى فاينانس فى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى وتساهم فى بناء البنية التحتية والرقمية لمنظومة المدفوعات الرقمية فى مصر.

 

وتتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية لتكريم نخبة من الوزراء وقادة  القطاع الاقتصادي الذين أثروا بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي الإجمالى لمصر.


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