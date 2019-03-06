273 مركز شباب يشاركون فى المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة"

كتب رامى ناجى

استمراراً لفعاليات حملة "100 مليون صحة" تشارك وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لإجراء المسح الطبى الشامل للمواطنين للكشف وعلاج فيروس سى والأمراض غير السارية بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، من خلال إقامة الوحدات الطبية للكشف عن المواطنين داخل 273 مركز شباب فى 7 محافظات بواقع 30 مركز شباب بمحافظة الجيزة، و30 مركز شباب بالغربية، و109 مراكز شباب بالدقهلية ، و49 مركز شباب بالشرقية، و23 مركز شباب بالوادى الجديد ، و19 مركز شباب بقنا و13 مركز شباب بالمنيا.

وتفتح الوحدات الطبية بمراكز الشباب أبوابها أمام المواطنين من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وذلك طوال فترة المرحلة الثالثة من حملة (100 مليون صحة) فى الفترة من 1 مارس الجارى حتى 30 أبريل المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الحرص على المشاركة فى فعاليات حملة (100 مليون صحة) منذ انطلاق المرحلة الأولى لها، وقد تم فتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية لاستضافة الوحدات الطبية المكلفة من قبل وزارة الصحة للكشف على المواطنين، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير خدمة الكشف الطبى فى الأماكن القريبة لهم، وتشجيعهم على المشاركة بالحملة.

وأوضح أن توجه الوزارة نحو تفعيل دور مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية من خلال تبنى مبادرات الشباب، وخدمة المواطنين الذين يقطنون بالمناطق المحيطة بها، فى ضوء حرص وزارة الشباب على إعادة الدور التنويرى لمراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.