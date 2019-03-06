15.8 مليار دولار رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة فى نهاية فبراير 2019

أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ فى نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار.

وأوضح الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامى الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية فى استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، فى ظل تحسن كافة المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار فى أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح.

وأضاف الدكتور معيط أن ثقة الأجانب فى أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح فى أداء المالية العامة فى مصر، وهو ما ساهم فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية فى الأعوام المقبلة.