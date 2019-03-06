1 يونيو.. الحكم على محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات

كتب ـ أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 1 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على محامية وآخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، أنه في يوم 31 / 5 / 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية، قيام المتهمين "علي ع ع" وشهرته أبو رجيلا عاطل، و"حسين س م" وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، و"أحمد ع ع"، و"أحمد ال ع" وشهرته أحمد البرعي عاطل، و"وليد ال ع" تاجر هواتف محمولة، و"شيماء ع ر" محامية، بتشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قام المتهمون الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترامادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.