video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الأقصر: تخصيص 7 مواقع لفحص المتخلفين عن مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 ص
وكيل صحة الأقصر: تخصيص 7 مواقع لفحص المتخلفين عن مبادرة 100 مليون صحة حملات الكشف على فيروس سى بالمحافظات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

كشف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحافظة الأقصر على مدار الأسابيع الماضية، لاقت إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول من انطلاقها فى المحافظة وحتى اليوم الأخير من موعد انتهائها، وذلك يرجع لمعرفة المواطنين بمدى أهمية المبادرة ومستوى الوعى الصحى لديهم، بالإضافة إلى سهولة ويسر إجراءات الكشف، وسرعة معرفة نتائج التحليل التى تتم بصورة فورية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الفترة المخصصة للفحص بالمبادرة فى المحافظة فحص 620666 مواطنا، وذلك من أصل 794500 مواطن بالمحافظة، وذلك منذ مطلع ديسمبر العام الماضى وحتى نهاية فبراير العام الجارى، مؤكداً على أنه تقرر استمرار أعمال الكشف على المواطنين المتخلفين عن المبادرة فى 7 مواقع صحية ثابتة موزعة على مختلف مدن المحافظة لتقديم الكشف الطبى على المواطنين المتخلفين، وهى مقر الإدارة الصحية ببندر الأقصر، ومقر الإدارة الصحية بالبياضية، ومقر الإدارة الصحية بإدارة إسنا، ومقر الإدارة الصحية بإدارة القرنة، ومقر وحدة الطود الصحية بالطود، ومقر وحدة الزنية قبلى بالزنية، ومقر الإدارة الصحية بأرمنت.

وأوضح وكيل صحة الأقصر، أنه سيتواجد لفحص المواطنين فى الـ7 مواقع الصحية الثابتة الموزعة على مختلف مدن المحافظة، فريق طبى فى كل موقع يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض بالإضافة لفرد أمن ونظافة، مؤكداً أن الحملة تستهدف فى الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الأقصر: فحص 595 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

الاقصر

اخبار الاقصر

مبادرة 100 مليون صحة

اخبار مصر

وزارة الصحة

اخبار المحافظات

صحة الاقصر




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة