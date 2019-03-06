وكيل صحة الأقصر: تخصيص 7 مواقع لفحص المتخلفين عن مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحافظة الأقصر على مدار الأسابيع الماضية، لاقت إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول من انطلاقها فى المحافظة وحتى اليوم الأخير من موعد انتهائها، وذلك يرجع لمعرفة المواطنين بمدى أهمية المبادرة ومستوى الوعى الصحى لديهم، بالإضافة إلى سهولة ويسر إجراءات الكشف، وسرعة معرفة نتائج التحليل التى تتم بصورة فورية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الفترة المخصصة للفحص بالمبادرة فى المحافظة فحص 620666 مواطنا، وذلك من أصل 794500 مواطن بالمحافظة، وذلك منذ مطلع ديسمبر العام الماضى وحتى نهاية فبراير العام الجارى، مؤكداً على أنه تقرر استمرار أعمال الكشف على المواطنين المتخلفين عن المبادرة فى 7 مواقع صحية ثابتة موزعة على مختلف مدن المحافظة لتقديم الكشف الطبى على المواطنين المتخلفين، وهى مقر الإدارة الصحية ببندر الأقصر، ومقر الإدارة الصحية بالبياضية، ومقر الإدارة الصحية بإدارة إسنا، ومقر الإدارة الصحية بإدارة القرنة، ومقر وحدة الطود الصحية بالطود، ومقر وحدة الزنية قبلى بالزنية، ومقر الإدارة الصحية بأرمنت.

وأوضح وكيل صحة الأقصر، أنه سيتواجد لفحص المواطنين فى الـ7 مواقع الصحية الثابتة الموزعة على مختلف مدن المحافظة، فريق طبى فى كل موقع يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض بالإضافة لفرد أمن ونظافة، مؤكداً أن الحملة تستهدف فى الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً.