وكيل الصحة بالشرقية يسلم العلاج لأول 16 حالة فيروس سى ترصدها 100 مليون صحة

سلم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علاج الفيروسات الكبدية لأول 16 حالة تظهر إيجابيتها لفيروس سى بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف على الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة بالمحافظة، وسط سعادة من المواطنين بالمجهودات التى تقوم بها الدولة وإجراء الكشف والفحص الطبى على المواطنين بالحملة وتقديم العلاج مجاناً، حيث تم تسليم العلاج لعدد 7 حالات بمركز الإحالة بمستشفى حميات الزقازيق، وأيضاً لعدد 9 حالات بمركز الإحالة بمستشفى بلبيس المركزى.

وأكد وكيل الوزارة أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم منذ الجمعة الماضية، 613 ألفا و634 مواطنا .

كانت حملة 100 مليون صحة انطلقت بالمحافظة فى الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين تنتهى بنهاية أبريل القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .