وفاة مستريحة الشرقية قبل تسديدها 8 ملايين جنيه اختلستهم من مكتب بريد العصلوجى

الشرقية- فتحية الديب

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، عن وفاة "سحر. هـ. ح" الملقبة بمستريحة الشرقية، والتى كانت تعمل بمكتب بريد العصلوجى واختلست 8 ملايين جنيه من أموال المودعين، وتبين أن الوفاة طبعية، وتم دفن الجثة، حيث تبين أنها كانت تعانى من أمراض باللقب والضغط، وتابع المصدر، أن هيئة البريد قامت برد المبالغ للمودعين كاملة، فيما توفيت المتهمة قبل تسديدها الملبغ أو صدور حكم بشأنها فى الواقعة.

وكانت تحريات مباحث البريد قد أكدت استيلاء "سحر. هـ" موظفة بمكتب بريد العصلوجى، على 8 ملايين جنيه، من أموال المواطنين المودعين أموالهم بمكتب البريد.

البداية عندما كشف ضباط منطقة بريد الشرقية، عن واقعة اختلاس، قامت حيث تلاعبت فى حساب عملية واختلست منه 11 ألف جنيه، وفى ذات الوقت تلقت مباحث البريد بلاغا من " رشا. ال. م" تتهم فيه "سحر" موظفة بمكتب بريد العصلوجي بالتلاعب في حسابها، وبالفحص تبين صحة كلامها وقيام الموظفة المتهمة، بالاستيلاء علي 11 ألف جنيه، عن طريق تزوير توقيع العملية علي إيصالات السحب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال الفرع.

كان مأمور مركز شرطة الزقازيق، قد تلقى في أغسطس لسنة 2016. بلاغات من أهالى قرية العصلوجى يتهم "سحر هـ. ح. ى" 50 سنة، موظفة بمكتب البريد بالقرية، بالاستيلاء على أموال الإيداعات الخاصة بهم، والتى بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه ملايين جنيه، وتم ضبطها من قبل الشرطة، وحبسها علي ذمة التحقيقات، وقت المتهمة ما يقرب من عامين ونصف في السجن عليى ذمة القضية وتوفيت قبل الحكم عليها نتيجة معاناتها من أمراض مزمنة.