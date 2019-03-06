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وزير خارجية كولومبيا يشدد على ضرورة تسوية الأزمة الفنزويلة سياسيًا

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:02 ص
وزير خارجية كولومبيا يشدد على ضرورة تسوية الأزمة الفنزويلة سياسيًا تظاهرات فى فنزويلا
أ ش أ
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شدد وزير خارجية كولومبيا كارلوس تروهيليو، على ضرورة تسوية الأزمة التى تمر بها جارتها فنزويلا بسبل سياسية دبلوماسية دون اللجوء إلى القوة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن تروهيليو قوله، إن "الحل السلمى للأزمة الفنزويلية يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. يجب على الدول الديمقراطية المشاركة فى جهود التسوية أن تُظهر أنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية سلميًا".

واعتبر الوزير الكولومبى أنه لم يتم استنفاد كل وسائل التفاوض فى الحالة الفنزويلية.

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا كانت من بين دول أمريكا اللاتينية الـ5 التى زارها زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من واشنطن، خوان جوايدو خلال جولته الأخيرة، بعد إعلانه نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

 

 


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خوان جوايدو




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