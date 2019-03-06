video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير: تجنيد مليشيات الحوثى للأطفال يمثّل أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:59 م
وزير: تجنيد مليشيات الحوثى للأطفال يمثّل أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور محمد عسكر
أ ش أ
إضافة تعليق

طالب وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور محمد عسكر، من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية، بحماية أطفال اليمن من التجنيد الذى تقوم به مليشيات الحوثى الانقلابية.
جاء ذلك فى كلمته خلال ورشة عمل نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء بجامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان "تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح فى اليمن"، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية.
وأكد عسكر، حرص الحكومة على حماية الأطفال، معتبرًا أن تجنيدهم في هذه الحرب يمثل أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا، كونها تتعلق بمستقبل جيل بأكمله منتقدًا تغاضي المنظمات الدولية عن جرائم المليشيات الانقلابية، تجاه الأطفال، والزج بهم في الجبهات.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن الموقف الدولي واضح تجاه هذه الجريمة الإنسانية، داعيًا المبعوث الأممي في اليمن لجعل ملف تجنيد الأطفال ضمن ملفات الدبلوماسية الدولية، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان والذي يقدم المشاريع المختلفة، ومنها مشروع التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يحرر مناطق فى "مسن القد" ويقتل 6 حوثيين

إصابة 5 أشخاص فى قصف مليشيا الحوثى حى سكنى بتعز

اليمن

محمد عسكر

الحوثييين

ميليشيات الحوثى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة