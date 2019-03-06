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وزير الكهرباء يتوجه إلى لندن للمشاركة بالمنتدى الوزارى للتحول نحو التنمية المستدامة

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:50 ص
وزير الكهرباء يتوجه إلى لندن للمشاركة بالمنتدى الوزارى للتحول نحو التنمية المستدامة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى لندن  لتمثيل مصر فى المنتدى الوزارى الخاص " بالتحول نحو التنمية المستدامة" والمقرر عقده غداً الخميس 7 مارس.

يشارك فى الاجتماع عدد من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة فى مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل وذلك لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة ويتم عرض العديد نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة فى إفريقيا بأسعار مناسبة.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى للطاقات المتجددة وفى إطار خطة القطاع للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
 


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لندن

المنتدى الوزارى

التنمية المستدامة




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