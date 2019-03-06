وزير الخارجية العراقى: القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى فى المنطقة

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أكد وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، أن العراق يعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى التى تحتم إيجاد حل عادل وشامل، مشددًا رفض بلاده وإدانتها لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك فى كلمته خلال الدورة 151 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء.

وقال الحكيم "لابد من بذل قصارى جهودنا فى سرعة إنجاز مهام فرق العمل الأربعة العربية الموكل إليها إصلاح منظومة الجامعة العربية لتحقيق الأهداف المرجوة"، مشددا على أهمية مخرجات مؤتمر قمة التنمية العربية الرابعة التى عقدت فى بيروت وأهمية ما نتج من اتفاق على مبادئ أساسية تركز على إنشاء سوق عربية اقتصادية مشتركة تستخدم العمالة العربية المتطورة والمتوسطة ، لافتا إلى أن الاجتماعات العربية فى تونس ستمثل فرصة للتلاحم العربى وتعزيز التعاون.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "العمل العربي المشترك منذ انبثاقه شهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تصل إلى مستوى الطموح ؛ بسبب خلافات وانقسامات عظمتها التحديات والمخاطر"، مؤكدا على ضرورة التمسك بالمشتركات وتطوير آليات العمل العربي المشترك وإصلاح منظومة العمل العربي ، لاسيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تعصف بالمجتمع الدولي عموما والمنطقة العربية خصوصا.

ووجه الحكيم الشكر إلى مصر على جهودها الناجحة في استضافة القمة العربية - الأوروبية بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي ، مؤكدًا أن مخرجات قمة شرم الشيخ مهمة جدًا لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين ولابد من الالتزام بها، واصفًا المؤتمر بـ"الإنجاز على طريق الشراكة العربية الأوروبية".