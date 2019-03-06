وزير الإسكان:تنفيذ 71 مشروعاً للمياه والصرف بالقليوبية بتكلفة 5 مليارت جنيه

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بطاقة إجمالية 368 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو مليار و334 مليون جنيه، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، وتنفيذ 60 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة إجمالية 341.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 3 مليارات و752 مليون جنيه، لخدمة حوالى 1.22 مليون نسمة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل، لخدمة 1.456 مليون نسمة، وتشمل 4 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة إجمالية 248 ألف م3/يوم، و15 مشروعاً لصرف صحى الحضر والريف، مشيراً إلى أنه تم خلال الـ4 سنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 97 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، لخدمة 2٫6 مليون نسمة.

واستعرض المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، جهود الشركة فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لسكان محافظة القليوبية، وكذا توضيح المناطق الساخنة وأسبابها، والمقترحات للتعامل معها وحل مشكلاتها، مشيراً إلى أنه تم تطوير 5 مراكز لخدمة العملاء (المركز الرئيسى بالقطاع التجارى بمدينة بنها – ميت عاصم مركز بنها – طوخ – حى غرب شبرا – القناطر الخيرية)، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلقى شكاواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.​