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وزيرة الهجرة تتوجه إلى لبنان للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:55 ص
وزيرة الهجرة تتوجه إلى لبنان للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم إلى دولة لبنان، وذلك بناء على تلقيها دعوة من جامعة بيروت العربية، لتكريمها خلال احتفالية تقيمها الجامعة وإلقاء محاضرة لطلاب الجامعة.
 
ومن المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المنعقد في لبنان، وإلقاء كلمة حول المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ودورها من خلال أعلى المناصب السياسية والدبلوماسية في صنع السلام ومنع الحروب.
 
وخلال الزيارة، ستلتقي السفيرة نبيلة مكرم مع السيدة فرح بري مدير الشئون الاغترابية اللبنانية لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين.
 
ومن المقرر أيضا أن تلتقي وزيرة الهجرة عددا من ممثلي الجالية المصرية، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم ومشاكلهم للعمل على حلها وتلبية كافة احتياجاتهم.
 
 

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