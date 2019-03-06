وزيرة العدل الفرنسية: لا شك أن حادث الطعن بسجن نورماندى عملية إرهابية

أ ش أ

أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، أنه ليس هناك شك في أن حادث الهجوم الذي وقع داخل سجن (كوندي سور سارت) في نورماندي شمالي البلاد ذو دوافع إرهابية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، قوله إن السجين الذي هاجم حارسين بسكين في سجن كوندي سور سارت تم اعتقاله من قِبل السلطات.

وأوضح الوزير الفرنسي - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن زوجة المتهم تم اعتقالها هي الأخرى في عملية قامت بها وحدة خاصة من قوات الشرطة.

وأشارت إيه بي سي نيوز إلى أن الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب بدأ تحقيقًا في الحادث.

أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، أنه ليس هناك شك في أن حادث الهجوم الذي وقع داخل سجن (كوندي سور سارت) في نورماندي شمالي البلاد ذو دوافع إرهابية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، قوله إن السجين الذي هاجم حارسين بسكين في سجن كوندي سور سارت تم اعتقاله من قِبل السلطات.

وأوضح الوزير الفرنسي - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن زوجة المتهم تم اعتقالها هي الأخرى في عملية قامت بها وحدة خاصة من قوات الشرطة. وأشارت إيه بي سي نيوز إلى أن الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب بدأ تحقيقًا في الحادث.