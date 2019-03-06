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وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار فى 8 أشهر

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:04 م
وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار فى 8 أشهر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت ــ هند مختار
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أعلنت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة في 8 أشهر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار في 9 تداخلات جراحية، منها القلب وجراحات العيون والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع شركاء النجاح والبنك المركزى الذى وفر المال اللازم لتغطية فرق التكلفة .

وأشارت إلي أن 70% من هذه الحالات كانت من نصيب جراحات القلب، موضحة أن 28% من هذه الحالات تمت في المستشفيات الجامعية وأكثر من 6 آلاف حالة تمت بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.


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اخبار مصر

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