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وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى ببورصة برلين بمشاركة 100 شركة وفندق

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:00 ص
وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى ببورصة برلين بمشاركة 100 شركة وفندق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تفتح صباح اليوم الأربعاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الجناح المصرى فى بورصة برلين itb والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى، حيث يضم الوفد المصرى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص ممثلة فى 35 شركة و59 فندق.

وتشارك مصر هذا العام فى البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

ويشهد الجناح المصرى المشارك بالبورصة هذا العام تم تزويده بأساليب تكنولوجيا وترويجية جديدة، حيث لأول مرة سيعطى الجناح المصرى فرصة لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص أماكن بها شاشة تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى Branding By Destination والذى يعتبر أحد العناصر الأساسية فى محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة نوفمبر الماضى.

وقالت وزيرة السياحة إن الجديد هذا العام أيضا هو وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، كما تم وضع لافتات عملاقة فى شوارع العاصمة الألمانية برلين للمتحف "لنجذب أنظار الجميع إلى أكبر متحف للآثار فى العالم وندعوهم لترقب افتتاحه العام القادم".

وفى إطار الترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر فقد خُصص بالجناح جزءا بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبى للملك توت عنخ امون، وكرسى العرش الخاص.

ولأول مرة تستعين وزارة السياحة بالشباب المصرى من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وابناء الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال زائرى الجناح المصرى بالحلى الفرعونية، وذلك حرصا من الوزارة على الاستعانة بالشباب بصفة عامة، والشباب المصرى المقيم بالخارج لربطه ببلده الأم، وليكونوا سفراء لمصر حيث ستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة.


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